Conte incontra i lavoratori Covisian-Almaviva di Palermo: “Salvaguardare le famiglie”

PALERMO – Il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, accompagnato dal candidato sindaco dell’area progressista a Palermo, Franco Miceli, ha incontrato i lavoratori Covisian-Almaviva lungo via Ruggero Settimo. La vertenza riguarda 543 lavoratori impegnati sulla commessa Ita.

“IMPEGNO PER SALVAGUARDARE LE FAMIGLIE“

Quella degli ex lavoratori Almaviva “è una vertenza che stiamo seguendo da tempo: dobbiamo fare in modo che le 540 famiglie non rimangano per strada, perché questo significherebbe aggravare ancora di più il problema che abbiamo con questa crisi economica”. A dirlo è stato il leader M5s, Giuseppe Conte, che a Palermo si è soffermato a lungo con una delegazione di lavoratori del call center che rischiano il posto di lavoro.

