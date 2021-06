Formula 1, in Azerbaigian vince Perez

ROMA- Sergio Perez ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaigian. Il pilota della Red Bull ha preceduto Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (AlphaTauri). Ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto Norris, Alonso e Tsunoda. Ottavo posto per l’altro ferrarista Carlos Sainz. Max Verstappen è andato a muro quando era in testa a cinque giri dal termine. La Bandiera rossa ha fatto ripartire la gara dalla griglia di partenza con Hamilton in seconda posizione, ma un errore lo ha fatto arrivare al 15esimo posto.