Uccide la madre e la vicina di casa: orrore a Trevignano Romano

ROMA – Duplice omicidio, poco dopo le 13, in via di Vigna Rosa 11, a Trevignano Romano. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Bracciano intervenuti a seguito di una segnalazione. Due donne sono state trovate cadaveri, una di 65 anni e una di 76 anni. Il presunto autore, un uomo di 34 anni, residente nella stessa casa, disoccupato, con precedenti, tossicodipendente, figlio della 65enne è stato bloccato dai Carabinieri e trasportato all’ospedale di Bracciano per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, dove è piantonato. Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Indagini in corso, anche per capire il movente.

