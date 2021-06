Gp di Catalogna, vince Garcia davanti ad Alcoba

ROMA – Sergio Garcia (GASGAS) ha vinto in volata il GP di Catalogna. Lo spagnolo ha chiuso davanti ad Alcoba e Masia. Lo spagnolo della Ktm però è stato retrocesso di una posizione per essere passato sul verde nell’ultimo giro. Lascia dunque il terzo posto al turco Oncu. Il primo degli italiani in gara è Antonelli (Ktm) che ha chiuso in ottava posizione.