Morto Daniele Durante, il genio della pizzica

ROMA – “Addio al genio della pizzica”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la scomparsa di Daniele Durante, musicista e direttore artistico della Fondazione Notte della Taranta. “Mi stringo al dolore della famiglia di Daniele Durante in questo triste giorno in cui la cultura italiana perde un grande artista e uno dei maggiori esperti di musica popolare. Grazie all’impegno e alla passione con cui ha guidato la direzione artistica della Fondazione della notte della taranta, la manifestazione è diventata un simbolo della vivacità culturale della Puglia e di tutto il Paese e un esempio di successo straordinario per come si è saputa rinnovare mantenendo i propri caratteri originali”, conclude.