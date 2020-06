Max Gazzè riparte da Roma per i concerti: tre serate speciali

ROMA – Max Gazze’ riparte da Roma con i concerti. Come aveva promesso qualche settimana fa, il cantautore non rinuncia ai live e annuncia tre date che lo porteranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento e’ per il 2, 3 e 4 luglio.

Da oggi, su TicketOne, sono aperte le prevendite per i biglietti. Saranno tre concerti ridimensionati, che permetteranno a Gazze’ e alla sua band storica di esibirsi in tutta sicurezza davanti a una platea di massimo 1000 persone. Il palco, infatti, sara’ posizionato alla Cavea dell’Auditorium, uno spazio all’aperto.

“Non poteva che essere Roma la citta’ dove ricominciare a suonare”, ha scritto l’interprete di ‘Una musica puo’ fare’, che gia’ non vede l’ora: “Tre serate che so gia’ saranno speciali, perche’ finalmente saremo di nuovo insieme“.