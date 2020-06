VIDEO | Lega contro Azzolina: ‘Bocciata’. E’ bagarre in Aula

ROMA – “Azzolina bocciata. I deputati della Lega ora alla Camera portano la voce di milioni di italiani sul vergognoso Decreto scuola e sulla ministra che vuole il plexiglass tra i bimbi: Azzolina bocciata!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.

PRESIDENTE ROSATO: RISPETTO PER AZZOLINA, MINISTRA DELLA REPUBBLICA

“Sono consapevole che quando viene chiesta una seduta fiume la tensione in aula aumenta. La presidenza si comporta di conseguenza e assume la tolleranza che ci deve essere verso tutti i gruppi. Invito tutti a rispettare le regole essenziali”. Lo dice il presidente di turno Ettore Rosato intervenendo nell’aula della Camera dove e’ in corso un lungo ostruzionismo da parte di Lega e Fdi sul dl scuola, e dopo la bagarre scatenata dall’esposizione di uno striscione da parte dei deputati della Lega. Tra queste, prosegue, “c’e’ anche il diritto avere il posto che e’ stato assegnato a ogni gruppo e che deve essere rispettato ed e’ un diritto e un dovere da parte di tutti i gruppi di comportarsi seriamente. Resta che io non posso non richiamare il fatto che la ministra Azzolina e’ una ministra della Repubblica e come tale va trattate con il rispetto che cio’ richiede“.