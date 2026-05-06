Il Bayern non rimonta: il Psg va in finale di Champions con l’Arsenal

ROMA – Centottanta minuti di super-calcio, e infine il verdetto: il Psg è in finale di Champions con l’Arsenal. Dopo la meravigliosa abbuffata dell’andata a Parigi, a Monaco bastano due gol, uno dopo soli 3 minuti, l’altro al 95′ addirittura, per definire il destino della grande sfida. Uno a uno, e decine di altre occasioni stavolta disinnescate.

Il gol iniziale è un timbro velocissimo: Kvara attacca bene la profondità da sinistra, entra in area, mette un pallone arretrato e Dembélé di prima intenzione fulmina Neuer.

Ousmane Dembele opens scoring at 3'



🇪🇺 Bayern München 0-1 PSGpic.twitter.com/WzJDPGCcQx https://t.co/xZWf7VRASL — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 6, 2026

Il resto è cronaca di elaboratissimo e faticoso tentativo d’assedio, col timore di vedersi bucati ancora e ancora. Safonov fa una gran parata sul tiro di Musiala, mantenendo il vantaggio col brivido. Neuer risponde con un miracolo su colpo di testa di Joao Neves. Kvaratskhelia (al suo sesto assist in questa Champions) è ovunque: devastante, ruba il tempo a Kim e poi va a un passo dal raddoppio, liberandosi in velocità del suo ex compagno di squadra al Napoli. Il Bayern prova a reagire – Olise si porta al centro dell’area su cross basso di Luis Diaz ma Nuno Mendes è perfetto a fare la diagonale bloccando la conclusione – senza però trovare il varco giusto. Il forcing finale dei tedeschi è disperato, e ancor più frustrante quando al quinto e ultimo minuto di recupero infine Kane la butta dentro. Il tempo per l’impresa è meno d’un attimo fuggente. Alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 30 maggio con l’Arsenal ci va il Psg. I campioni in carica. Alla settima finale inedita nelle ultime otto Champions.