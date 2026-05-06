mercoledì 6 Maggio 2026

Caso Minetti, Nordio chiede i danni a Bianca Berlinguer e Mediaset

"Nel caso di vittoria della causa civile, l'eventuale somma risarcita sarà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori", fa sapere il Ministro della Giustizia

Data pubblicazione: 6-5-2026 ore 19:18Ultimo aggiornamento: 6-5-2026 ore 19:18

ROMA – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, andate in onda durante la puntata della trasmissione “E’ sempre carta bianca” del 28 aprile 2026.

“Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso Ministro) considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che Egli rappresenta”, si legge in una nota del ministero della Giustizia.

“Nel caso di vittoria della causa civile, l’eventuale somma risarcita sarà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori”, conclude il comunicato.

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