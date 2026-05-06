Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 6 maggio 2026

FRIULI, CINQUANT’ANNI FA IL TERREMOTO

Il Friuli non dimentica. A cinquant’anni esatti dall’”orcolat”, lo Stato si stringe attorno alle comunità che nel ’76 seppero rinascere dalle macerie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno voluto rendere omaggio alla terra che tremò partecipando al consiglio regionale straordinario a Gemona del Friuli. Il 6 maggio del 1976, in appena 59 secondi, il terremoto cancellò interi paesi e spezzò quasi mille vite. A distanza di cinquant’anni, quel momento continua a definire l’identità di una comunità che ha conosciuto il dolore più profondo e che ha saputo rialzarsi, con un modello di ricostruzione ancora oggi studiato.



CAMERA. FONTANA INAUGURA MOSTRA ‘1946: NASCE LA REPUBBLICA’

“Un’esperienza immersiva, che permette al visitatore di riconoscere nelle radici della Repubblica il valore più

autentico del nostro vivere insieme”. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana inaugura la mostra ‘1946: nasce la Repubblica’ e sottolinea come il progetto riservi “un’attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Un evento storico per l’emancipazione- ricorda- culminato nel voto femminile”. La mostra ripercorre il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la seduta inaugurale dell’assemblea costituente e i primi passi della neonata Repubblica. L’apertura al pubblico, su prenotazione, da domani e fino al 30 dicembre.

APRE LA BIENNALE. BUTTAFUOCO: “NOI LIBERI E AUDACI”

“A Venezia non imbracciamo le armi, ma prepariamo la pace”. Con questo messaggio il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha aperto oggi all’Arsenale la 61ª Biennale d’arte di Venezia. In una conferenza stampa affollata e carica di tensioni geopolitiche, Buttafuoco ha rivendicato l’autonomia della fondazione, citando l’invito di Mattarella alla “libertà e all’audacia”. “La Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace”, ha ribadito rispondendo alle feroci polemiche sulla riapertura del padiglione russo, rimasto sbarrato nelle ultime edizioni. Una scelta criticata dal governo, ma che Buttafuoco ha difeso in nome di una cultura senza confini, oltre i conflitti e i passaporti.

SFRATTI PIÙ VELOCI, L’IDEA DI FDI PER IL MERCATO DEGLI AFFITTI

“Il tempo dell’indulgenza è finito”. Fratelli d’Italia lancia da Montecitorio la stretta contro le occupazioni abusive. Al centro del piano del governo Meloni tutele più forti per i proprietari e procedure sprint: bastano quindici giorni per l’ingiunzione del giudice e non più di sessanta per liberare l’immobile. Per i deputati Buonguerrieri e Bignami si tratta di una norma di “buonsenso, necessaria a far ripartire il mercato degli affitti”. Una risposta alla precarietà abitativa, sostiene Fratelli d’Italia, che punta a sanare le storture del sistema, rimettendo al centro la legalità e la proprietà privata.