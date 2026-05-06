mercoledì 6 Maggio 2026

Roma, a Tor Vergata operata all’anca una paziente di 102 anni

Nonostante l'età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni e la donna è stata rimessa in piedi dopo appena 2 giorni

Data pubblicazione: 6-5-2026 ore 17:55Ultimo aggiornamento: 6-5-2026 ore 17:55

ROMA – Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo, rappresentando un risultato di rilievo per il Policlinico Tor Vergata. L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla prof.ssa Elena Gasbarra, direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l’età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all’intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture.

Dopo le dimissioni, previste a breve, seguirà una terapia mirata contro l’osteoporosi per ridurre i rischi futuri e migliorare la qualità della vita. “Intervenire su pazienti così anziani richiede un approccio integrato, che tenga conto non solo dell’aspetto chirurgico ma anche delle condizioni generali e della fragilità dell’osso- ha spiegato la prof.ssa Gasbarra- Questo caso dimostra come, grazie a percorsi dedicati e a un lavoro di squadra altamente specializzato, sia possibile ottenere risultati significativi anche in situazioni particolarmente complesse”. Grazie a un approccio integrato e a competenze specialistiche è possibile ottenere ottimi risultati anche in pazienti molto anziani.

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