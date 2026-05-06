E’ morto Ted Turner, l’uomo che invento le news 24 ore su 24

ROMA – Ted Turner è morto mercoledì nella sua casa vicino a Tallahassee, in Florida. Aveva 87 anni. Aveva annunciato nel 2018 di essere affetto da demenza a corpi di Lewy. La sua eredità è difficile da sintetizzare perché abbraccia praticamente tutto: la televisione, lo sport, l’ambientalismo, la filantropia, la vela. Turner era uno di quegli uomini che sembrano esistere in quantità maggiore rispetto agli altri: più rumore, più rischi, più contraddizioni, più risultati.



Il suo contributo più duraturo è stata la CNN, lanciata il 1° giugno 1980 ad Atlanta (volutamente lontana da New York e Washington) come primo canale di notizie attivo 24 ore su 24. I concorrenti la deridevano chiamandola “Chicken Noodle Network”. Qualche anno dopo, durante la Guerra del Golfo, il presidente George H.W. Bush dichiarò di imparare più dalla CNN che dalla CIA. La battuta sintetizzava meglio di qualsiasi analisi quello che Turner aveva capito prima degli altri: l’immediatezza era il nuovo potere.



Prima c’era stata la superstazione TBS, costruita trasmettendo via satellite le partite degli Atlanta Braves – acquistati nel 1976 per poco più di 8 milioni di dollari – a sistemi via cavo di tutto il paese. Poi CNN Headline News, TNT, Cartoon Network nel 1992, Turner Classic Movies nel 1994. Nel 1985, acquistò per 1,5 miliardi di dollari la cineteca MGM, compresa “Via col vento” e il catalogo Warner Bros precedente al 1948. L’operazione lo portò quasi alla bancarotta, ma la cineteca si rivelò col tempo un investimento redditizio. Nel 1996, fuse Turner Broadcasting System con Time Warner per 7,5 miliardi di dollari in azioni.



Nel mezzo di tutto questo, trovò il tempo di vincere la Coppa America del 1977 al largo di Newport, Rhode Island, e la catastrofica Fastnet Race del 1979, in cui morirono 15 velisti e solo 85 imbarcazioni su circa 300 tagliarono il traguardo.



La vita privata fu altrettanto movimentata. Tre matrimoni (l’ultimo con Jane Fonda, dal 1991 al 2001) segnati da infedeltà, eccessi e comportamenti che oggi sarebbero impresentabili. Turner lo sapeva, e raramente si scusava davvero. La sua autobiografia morale era scritta in terza persona.



Le contraddizioni politiche erano genuine, non performative. Si dichiarava repubblicano ultraconservatore, ma donò un miliardo di dollari alle Nazioni Unite nel 1997. Amava la caccia, ma acquistò oltre due milioni di acri di terra per destinarli a riserve naturali, diventando il quarto maggiore proprietario terriero privato degli Stati Uniti. Elogiò Castro, difese la repressione cinese di Piazza Tiananmen, poi fondò iniziative contro la guerra nucleare. Era un uomo che non sopportava la coerenza come vincolo, scrive il New York Times nel lungo necrologio coccodrillo che gli dedica.



Negli ultimi anni, la filantropia aveva preso il posto dell’espansione imperiale. Ristoranti di carne di bisonte per salvare i bisonti dall’estinzione. Fondazioni per l’ambiente, per le Nazioni Unite, per la non proliferazione nucleare. “Ho imparato che più bene facevo, più soldi arrivavano”, disse in un’intervista a Larry King. “Non si nasce generosi. Si nasce egoisti.”

Turner aveva raggiunto 87 anni con la stessa intensità con cui aveva vissuto tutto il resto. Anche la malattia l’aveva annunciata lui stesso, pubblicamente, come se pure quella fosse una notizia da dare in diretta.