VIDEO | Catturato a Foggia il latitante Carmine ‘Ninett’ Marolda; nel 1996 uccise un carabiniere

POTENZA – È Carmine Marolda, detto Ninett, 64 anni, il latitante arrestato questa mattina a Foggia. Ne dà notizia il procuratore di Potenza Camillo Falvo in una nota.

Marolda era ricercato da gennaio dello scorso anno in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal gip del tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti.

LA PROCURA DI POTENZA: “SOGGETTO PERICOLOSO”

Si tratta, riporta la nota, di un “soggetto pericoloso, con trascorsi delinquenziali tra la Basilicata e la Puglia, ritenuto capace di reazioni violente e tentativi di fuga”. Alla pari di quelli posti in essere nel settembre del 1996, quando, dopo aver rapinato a mano armata una gioielleria, insieme ai suoi complici, uccise a Pescara il maresciallo dei carabinieri Marino Di Resta. Episodio per il quale Marolda è stato condannato anche alla pena dell’ergastolo.

L’INDAGINE

Il rintraccio del latitante, evidenzia il procuratore, “è l’epilogo di una complessa attività investigativa svolta nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata nell’area del Vulture-Melfese”.

L’indagine, diretta dalla procura di Potenza e affidata nella fase esecutiva al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Potenza, è stata avviata sulla scorta dei riscontri emersi in occasione di precedenti operazioni condotte contro i vertici delle piazze di spaccio locali.

È stato proprio il monitoraggio dei circuiti relazionali e dei sodali legati a figure criminali già assicurate alla giustizia – partendo dall’arresto del latitante Massimo Sileno, avvenuto a Napoli nel maggio 2025, sempre ad opera dei carabinieri di Potenza, a fornire gli elementi utili all’identificazione e al successivo rintraccio di Marolda.

LO OSPITAVA UNA DONNA, ORA INDAGATA PER FAVOREGGIAMETO DELLA LATITANZA

Il latitante si trovava in un covo nel capoluogo dauno: era ospitato da una donna all’interno di un complesso edilizio di corso del Mezzogiorno, noto come Palazzo Onpi, a Foggia, garantendogli rifugio. L’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Dda di Potenza a carico della donna – indagata ora per favoreggiamento della latitanza – ha consentito ai militari di cinturare il perimetro della palazzina e di sorprendere il latitante all’interno di un appartamento al primo piano, proprio in compagnia della donna che gli garantiva copertura.

IL BLITZ DELLE TESTE DI CUOIO E L’ARRESTO

La preventiva analisi dei possibili scenari operativi in relazione ai pregressi delitti commessi dal ricercato, esaminata anche alla luce delle cornici di sicurezza e l’ubicazione del rifugio in un denso contesto urbano, ha suggerito l’opportunità di intervenire nel covo attraverso l’impiego di personale altamente specializzato: le operazioni, infatti, sono state pianificate ed eseguite nelle ore notturne con l’impiego del personale del nucleo investigativo di Potenza, supportato nella fase esecutiva dal Gis (Gruppo di intervento speciale) di Livorno e del comando provinciale dei carabinieri di Foggia.

“La scelta – si legge nella nota – è risultata determinante non solo per assicurare l’arresto del latitante, ma anche per scongiurare ogni possibile pericolo per terze persone e garantire l’incolumità della collettività durante le fasi dell’azione”.