mercoledì 6 Maggio 2026

L’Hellwatt Festival perde i pezzi, scaricato il direttore artistico Victor Yari Milani

La cessazione della collaborazione è stata annunciata con una nota ieri in tarda serata

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 6-5-2026 ore 11:46Ultimo aggiornamento: 6-5-2026 ore 11:47

REGGIO EMILIA – Perde pezzi l’Hellwatt Festival, in programma il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio al Rcf Arena di Reggio Emilia. Dopo le polemiche su alcuni artisti che dovrebbero esibirsi (a cominciare da Kanye West) e i problemi con la giustizia di altri (il rapper Baby Gang arrestato a marzo) scoppia un piccolo terremoto interno. La produzione dell’evento, facente capo alla società di imprenditori reggiani C.Volo, taglia i ponti con il direttore artistico Victor Yari Milani. La cessazione della collaborazione con Milani, a partire dalla giornata di ieri, è stata annunciata con una nota in tarda serata. I motivi dell’interruzione del rapporto di lavoro non vengono spiegati, ma diversi addetti ai lavori del mondo musicale avevano espresso forti perplessità su Milani, risultato praticamente un perfetto sconosciuto nell’ambiente.

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