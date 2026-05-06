Tunisia, giovani con disabilità mai più soli: la sfida di Aifo

ROMA – Può un progetto favorire la formazione delle persone con disabilità, consentendo loro di trovare lavoro e quindi migliorare autonomia e autostima, contribuendo al tempo stesso a porre un freno alle migrazioni? Ci prova ‘Per una vita indipendente in Tunisia‘, il progetto di Aifo – Associazione italiana amici di Raoul Follereau, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). L’intervento, avviato nel 2022, ha coinvolto più di 200 persone con disabilità, attivando 206 tirocini inclusivi con più di 100 imprese locali e creando così un impatto positivo sulle comunità.

Raggiunte, inoltre, più di 3 milioni di persone attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, e formate più di 200 tra funzionari del ministero degli Affari sociali e personale dei centri di formazione professionale.

“La Tunisia è un Paese abbastanza fragile a livello economico e sociale e spesso la disabilità viene ancora vista con un’accezione negativa. Inoltre non esistono ancora piene opportunità sociali, economiche o sanitarie che possano garantire autonomia e sicurezza”, premette con l’agenzia Dire Deborah Piccinno, capoprogetto in Tunisia per Aifo, “per questo abbiamo puntato a favorire l’inclusione a 360 gradi delle persone con disabilità nel tessuto socioeconomico, concentrandoci sui governatorati di Tunisi, Le Kef, Kasserine e Medenine”.

Nei governatorati interessati dal progetto, meno di una persona su 100 tra i 16 e i 34 anni accede ai corsi offerti dai Centri per la formazione professionale, rispetto al 70% dei loro coetanei senza disabilità. D’altro canto, sottolinea Piccinno, “abbiamo riscontrato un interesse reale del paese all’inclusione”. La Tunisia non solo ha ratificato la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ma come evidenzia la responsabile “si è dotata di una struttura legislativa. Bisogna quindi rafforzarne l’applicazione”. Ora che il progetto si è concluso, “è stata manifestata una forte volontà di continuare e ci stiamo già muovendo per cercare nuovi finanziamenti”.

Oltre a formare il personale ministeriale e dei centri di formazione, Aifo ha promosso anche il coinvolgimento delle persone con disabilità favorendo la stesura della prima Ricerca emancipatoria sulla disabilità nel Paese. Prosegue Piccinno: “Sono stati coinvolti 35 ricercatori con disabilità, invertendo i ruoli: la persona con disabilità è ricercatrice e non più mero oggetto di studio. I risultati di questa metodologia sono duplici: da un lato si ottiene uno studio vero e proprio – condotto intervistando più di 300 persone nei quattro governatorati – dall’altro si apre un forte percorso di emancipazione: il ricercatore con disabilità viene formato, sostenuto nel rafforzare autonomia e autostima, e nell’uscire dall’isolamento sociale in cui spesso viene relegato, soprattutto in contesti rurali o isolati”.

Lo conferma Ghofrane, ventunenne di Kasserine con disabilità uditiva: “Prima non facevo nulla, stavo sempre a casa, chiusa nella stessa routine e senza comunicare con gli altri. Partecipando a questo progetto di ricerca invece, ho incontrato diversi amici con diversi tipi di disabilità e abbiamo partecipato a una serie di attività che hanno avuto un impatto positivo sulla mia e sulle loro vite“.

Il progetto di Aifo permette indirettamente anche di fornire alternative alle migrazioni. Riprende Piccinno: “Una delle madri di un beneficiario ci ha confidato di avere paura: si chiede cosa ne sarà di suo figlio quando lei non ci sarà più e ci ha detto di aver pensato di emigrare perché vuole portare il figlio in un luogo dove potrà trovare delle opportunità. Pertanto, col nostro intervento, lavoriamo affinché quelle opportunità si creino in loco, riducendo la necessità di doverle andare a cercare lontano”.