Guerra in Iran, l’appello dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo: “Negoziati subito”

BUDUA (MONTENEGRO)- L’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) apre stamani, mercoledì 6 maggio, a Budua, città costiera del Montenegro, la sua 20esima sessione plenaria sullo sfondo di una grave instabilità internazionale.

Alla vigilia della tre giorni di eventi che, fino a venerdi 8 maggio, riuniranno 350 rappresentanti di oltre 30 Paesi della regione mediterranea e del Golfo, la Pam ha lanciato un forte appello a Iran e Stati Uniti a “riprendere senza indugio un dialogo e un negoziato costruttivi” per raggiungere “una soluzione duratura e globale, compreso il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Questo, alla luce degli attacchi di ieri che dall’Iran hanno colpito Emirati Arabi Uniti e Oman, e che la Pam ha definito una “flagrante violazione” del diritto internazionale del cessate il fuoco dell’8 aprile, nonché della risoluzione 2817, con cui il Consiglio di sicurezza Onu ha proibito a Teheran di colpire civili e infrastrutture civili.

Anche alla luce di questo scenario, si pone come un “ambizioso obiettivo” il Vertice dei Presidenti dei Parlamenti degli Stati membri e partner del Pam, che domani, 7 maggio, si articolerà attorno al tema ‘La diplomazia parlamentare come baluardo di resilienza delle istituzioni democratiche’.

Durante tale Vertice, inoltre, Armenia e Azerbaigian diventeranno Stati osservatori, “segnando un passo significativo nel continuo ampliamento dell’Assemblea e nella sua portata al di fuori dei suoi tradizionali confini geografici”.

A seguire, verrà poi firmato un Memorandum d’intesa tra la Pam e la Rete parlamentare del Movimento dei Paesi non allineati (Nam Pn), dimostrando come L’Assemblea intenda “rafforzare la cooperazione interparlamentare tra le due organizzazioni ed estendere la portata del Pam a nuovi Paesi partner in Asia orientale e meridionale”.

Ancora con lo sguardo concentrato sull’attualità internazionale, venerdì 8 maggio i delegati della Pam discuteranno e voteranno sei progetti di risoluzione, elaborati dai relatori nell’ambito delle tre commissioni permanenti dell’Assemblea, su temi quali politica e sicurezza, antiterrorismo, tendenze economiche e ambientali, migrazione e piccole isole del Mediterraneo, diritti umani e bambini nei conflitti armati.