Palermo, vandalizzata la targa di piazza Castelnuovo che ricorda Giuni Russo

PALERMO – Vandalizzata la targa che a Palermo, in piazza Castelnuovo, ricorda Giuni Russo, cantautrice scomparsa nel 2004. La targa era stata posta nel 2022 ai piedi del palchetto della musica, dove l’artista si esibì per la prima volta davanti ad un pubblico. A darne notizia è stato l’ex assessore regionale ai beni culturali, lo scrittore Alberto Samonà.

“Profondo sconcerto e amarezza per l’atto vandalico compiuto in luogo simbolico, perché qui l’artista si esibì per la prima volta – dice Samonà, che fu tra coloro che vollero la targa in memoria di Russo -. La targa, realizzata in collaborazione tra l’assessorato regionale dei Beni culturali, la Soprintendenza dei Beni culturali e il Comune di Palermo, installata anche grazie alla sensibilità del sindaco Roberto Lagalla, è stata divelta e distrutta, in un gesto che colpisce non soltanto la memoria di una delle più grandi artiste italiane, ma anche il patrimonio culturale e affettivo della città. Una tristezza infinita per un gesto che mostra indifferenza e disprezzo verso la cultura e verso il nostro patrimonio, e offende il ricordo di questa indimenticabile figlia di Palermo. Rivolgo un appello al sindaco di Palermo Roberto Lagalla affinché venga ripristinata al più presto”.

Samonà conclude: “Non può prevalere l’inciviltà. Palermo ha il dovere morale e culturale di custodire la memoria di Giuni Russo, riconoscendo il valore immenso che la sua arte continua ad avere per intere generazioni”.