Roma, al Sant’Andrea oltre 400 interventi nel 2025 per tumori della mammella

ROMA – Punto di riferimento per la diagnosi e la cura dei tumori della mammella il reparto di Chirurgia Senologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma ha eseguito nel 2025 oltre 400 interventi chirurgici, offrendo prestazioni e servizi a donne provenienti non solo dal Lazio, ma anche da altre regioni italiane. Centro di II livello specializzato nella diagnosi e cura del tumore al seno, è attivo dal 2003 con un approccio multidisciplinare, garantendo alle pazienti un percorso assistenziale completo con visita senologica e visita chirurgica.

LA COLLABORAZIONE TRA LE UNITÀ OPERATIVE

“La nostra principale forza sta nella collaborazione tra le diverse unità operative del Centro: Chirurgia Senologica, Chirurgia plastica, Oncologia, Ginecologia. Lavoriamo a stretto contatto anche con il reparto di Radiologia Senologica, disponendo di tutte le tecnologie più moderne e all’avanguardia. Realizziamo oltre 400 interventi all’anno con chirurgia oncoplastica e ricostruttiva eseguita con tecniche moderne. Un’attività che comprende procedure conservative con tecniche di centraggio avanzate e mastectomie con ricostruzione immediata, a conferma del nostro impegno costante nella diagnosi e nel trattamento delle patologie mammarie. La radioterapia e le terapie sistemiche come chemioterapia, ormonoterapia o terapie mirate con farmaci biologici di ultima generazione si integrano con la chirurgia”, spiega Augusto Lombardi, direttore della Chirurgia Senologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma.

LOMBARDI: “LA NEOPLASIA PIÙ DIFFUSA TRA LE DONNE”

“Il tumore al seno è una malattia causata dalla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria, che si trasformano in cellule maligne in grado di riprodursi anche in altre parti del corpo attraverso i vasi sanguigni o linfatici. Stiamo parlando della neoplasia più diffusa tra le donne: una su otto riceva questa diagnosi nel corso della vita. Il tumore è per lungo tempo asintomatico e non provoca dolore, e per la donna rimane importante prestare attenzione a qualsiasi variazione dello stato abituale delle mammelle. Ma la prima raccomandazione è quella di effettuare regolarmente controlli e mammografie secondo i programmi di screening perché la diagnosi precoce permette di ridurre l’impatto della malattia. Al Sant’Andrea siamo in grado di fissare un appuntamento in circa dieci giorni dalla richiesta di accesso al Centro di Senologia e a disposizione delle donne c’è una squadra multidisciplinare formata da oncologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, radioterapisti, ginecologi, genetisti, radiologi, anatomo-patologi e psicologi capace di garantire piani di cura personalizzati e più efficaci”, spiega Lombardi.

“Ogni intervento chirurgico fa parte del percorso di vita del singolo paziente che affronta delicati momenti nei quali la capacità di ascolto e il supporto psicologico del nostro ospedale rivestono un ruolo fondamentale. Combattere un tumore al seno è una sfida emotiva oltre che fisica”, conclude Lombardi. Maggiori informazioni sulle modalità di accesso al Uod di Chirurgia Senologica per una prima visita sono disponibili sul sito aziendale.