Star dell’Afrobeat canta per re Carlo III, la Nigeria si divide

ROMA – Social divisi in Nigeria sulla scelta di Tiwa Savage, all’anagrafe Tiwatope Savage-Balogun, star dell’Afrobeat, di esibirsi in occasione della cerimonia di incoronazione di re Carlo III. Della performance i quotidiani di Abuja e Lagos hanno riferito già giorni fa. La musicista, compositrice e attrice nigeriana di 43 anni, vincitrice di premi internazionali con le sue canzoni in lingua inglese e yoruba, si esibirà insieme come artisti come Katy Perry e Lionel Richie.



La controversia nasce dal passato imperiale della Gran Bretagna, potenza coloniale in Nigeria fino al 1960. I favorevoli alla scelta di Tiwa Savage sottolineano che la sua performance conferma il successo dell’Afrobeat, genere sempre più popolare, export nazionale secondo solo a “Nollywood”, com’è nota nel mondo l’industria cinematografica “made in Nigeria”.



A esibirsi durante la cerimonia di incoronazione, nell’abbazia di Westminster, sarà anche un’altra artista subsahariana: il soprano Pretty Yende, di origine sudafricana.

