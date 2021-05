Vaccino, a Caserta ‘open day’ di 24 ore per i maggiorenni

NAPOLI – L’Asl di Caserta organizza un nuovo ‘open day’ per le somministrazioni di vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 18 anni. Prevista una 24 ore non stop dalle 6 di martedì 11 maggio alle 6 del giorno successivo. Le somministrazioni avverranno nell’hub vaccinale aperto nella caserma Ferrara Orsi-Brigata Garibaldi di Caserta. È obbligato registrarsi preventivamente al link https://portale.aslcaserta1.it/AstraDayGaribaldi.

Il portale per la registrazione sarà aperto dalla mezzanotte di sabato 8 maggio e verrà chiuso ad esaurimento delle disponibilità degli slot vaccinali. L’Asl precisa che “all’esaurimento dei posti disponibili non sarà più possibile registrarsi e non è previsto overbooking” e che “l’orario di ingresso per ogni utente dovrà essere obbligatoriamente rispettato. Non saranno ammessi anticipi o ritardi”.