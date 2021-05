Covid, 11.807 casi e 258 decessi. Il tasso di positività risale al 3,6%

ROMA – Sono 11.807 i nuovi casi di Covid registrati in Italia per 324.640 test tra molecolari e antigenici. I decessi sono invece 258, nove in meno rispetto ai 267 di ieri. Il tasso di positività sale al 3,6% dal 3,2% di 24 ore fa. Ieri i casi erano stati 10.585 su 327.169 tamponi. Ancora in calo invece i ricoveri: sono 2.308 le terapie intensive occupate per Covid in Italia, 60 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 16.867 i ricoveri ordinari, 653 in meno nelle ultime 24 ore.

