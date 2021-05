Recovery, Bardi: “Incontrerò tutti i sindaci della Basilicata”

POTENZA – “I sindaci sono da sempre in prima linea ed è mia precisa volontà recepire le loro istanze e dare risposte a tutti i lucani, con i limiti delle ristrettezze finanziarie causa pandemia e debiti pregressi”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a latere dell’incontro oggi nei palazzi di viale Verrastro, a Potenza, con il sindaco di San Fele, Donato Sperduto. “Abbiamo fatto il punto della situazione sul fronte della pandemia e delle necessita’ di un territorio ricco di potenzialità e di opportunità – ha aggiunto Bardi – Nella giornata odierna invierò una comunicazione ai 131 sindaci della Basilicata per organizzare degli incontri con tutti loro: il mio obiettivo è ascoltare, confrontarmi e immaginare insieme le delicate scelte che dovremo fare appena usciremo dalla pandemia e in vista del Recovery Fund“.