A Monica Bellucci il David Speciale 2021

ROMA – Dopo Diego Abatantuono, svelato un altro nome per il David Speciale 2021. A ricevere l’ambito riconoscimento, insieme al suo collega, ci sarà anche Monica Bellucci, da anni una delle attrici italiane più conosciute e apprezzate a livello globale. Il premio le verrà assegnato nel corso cerimonia della 66ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta in prima serata l’11 maggio su RAI 1 condotta da Carlo Conti.

Nella corso della sua carriera Monica Bellucci ha collaborato con i maggiori registi del cinema italiano e mondiale, a partire dal suo esordio con la miniserie televisiva ‘Vita coi figli’ di Dino Risi e poi come interprete in grandi produzioni internazionali, come ‘Dracula’ di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. Con ‘Malèna’ di Giuseppe Tornatore ottiene l’affermazione definitiva e una straordinaria popolarità che la porterà a recitare in film come ‘Matrix Reloaded’ e ‘Matrix Revolutions’ di Larry e Andy Wachowski, ‘La Passione di Cristo’ di Mel Gibson, ‘I fratelli Grimm e l’incantevole strega’ di Terry Gilliam e ‘Spectre’ di Sam Mendes.

“Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Città di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte- dichiara Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano- Il David Speciale a Monica Bellucci riconosce la sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d’azzardo e provocazione, come nel caso di Irréversible, alternando registi riconosciuti a giovani debuttanti o innovatori e scegliendo quasi sempre lo slancio d’autore, dai Wachowski a Virzì, da Sam Mendes a Maria Sole Tognazzi, da Terry Gilliam a Kusturica, da Claude Lelouch a Kaouther Ben Hania.

Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana”.



Fra i riconoscimenti già annunciati della 66ᵃ edizione dei Premi David di Donatello il Premio alla Carriera a Sandra Milo e il David Speciale assegnato a Diego Abatantuono. Ad Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi il David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Ai tre professionisti sanitari, Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu le targhe David 2021 – Riconoscimento d’Onore.