Dl Maggio, Pella (Anci): “Ai comuni servono 5 miliardi e manager per la salute”

“UN MANAGER PER LA SALUTE NEI COMUNI”

Un manager per le politiche della Salute in grado di coordinare l’azione dei sindaci e mettere ordine tra le competenze degli assessorati. La proposta arriva da Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente Anci.

“Il 20 aprile scorso- spiega in una intervista all’agenzia Dire via Skype- a firma del presidente dell’Health City Institute Andrea Lenzi, del segretario generale CittadinanzAttiva Antonio Gaudioso, del direttore Area welfare del Censis Ketty Vaccaro e del presidente dell’Istituto per la Competitivita’ I-Com, Stefano da Empoli, abbiamo lanciato un appello per assicurare, in una governance multilivello tra autorita’ sanitarie locali, Regioni e Governo, un maggiore coinvolgimento del sindaco nell’attuazione delle politiche per il governo della salute”.

L’obiettivo e’ “sviluppare programmi di sorveglianza sulla prevenzione delle malattie trasmissibili ma anche sulla definizione dei piani di contenimento e sul monitoraggio delle questioni relative alla biosicurezza attraverso il controllo dei fattori inquinanti. Anche integrando nello staff dei primi cittadini- suggerisce Pella– la figura dell’health city manager. Un professionista, cioe’, in grado di coordinare e implementare le azioni per la salute pubblica interfacciandosi con professionalita’ come medici, sociologi, statistici, epidemiologi e altri specialisti necessari a guidare efficacemente le azioni pubbliche per la salute”, dice Pella.

La proposta e’ stata approvata dal comitato delle regioni dei 27 Paesi europei e ha ottenuto “un finanziamento dal ministro Spadafora per coinvolgere i giovani in questo progetto“, conclude il vicepresidente Anci.