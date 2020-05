Imprenditore si toglie la vita nella sua azienda di Napoli, Conte: “Notizia dolorosa”

NAPOLI – Ha parlato di una notizia “dolorosa” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendosi alla morte di un uomo di 58anni, un imprenditore napoletano che ieri sera si è impiccato nella sua azienda in via Murelle a Barra, quartiere dell’area est di Napoli. Secondo alcuni quotidiani, che riportano le testimonianze di parenti, il suo gesto, come spiega in una lettera ai familiari, sarebbe stato motivato dalle condizioni economiche di disagio in cui versava per la crisi legata al coronavirus.