Il plasma scatena l’ironia dei social, esplode #cineplasma

ROMA – Dopo l’autocertificazione e ‘i congiunti‘ nel mirino degli utenti finisce il plasma. In questi giorni non si parla d’altro: c’e’ chi vede nel suo utilizzo ‘la panacea da Coronavirus’ e chi si domanda perche’ se e’ davvero tanto efficace non venga utilizzato come cura standard per affrontare la pandemia. E cosi’ che su Twitter esplode #cineplasma, la gara a rinominare in chiave covid i titoli di celebri film o citazioni cinematografiche , in maniera tale che parlino del tema al centro del dibattito. Ce n’e’ per tutti i gusti, dalle commedie (“Chiedimi se sono guarito” e ‘Endovena chi viene a cena’) agli horror (“Non aprite quella sacca”), dai musical (“Sette sacche per sette fratelli”) ai fantasy (‘Anticorpi fantastici e dove trovarli’), fino ai film apocalittici “28 prelievi dopo”.