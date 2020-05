Sanità, Istat: “Over 60 quasi quattro medici su dieci”

ROMA – Il personale sanitario in Italia è sempre più anziano, con un’età superiore ai 60 anni per quattro medici su 10, mentre il blocco del tourn over non ha permesso il ricambio generazionale necessario. E’ questa la fotografia fatta dall’Istat sullo stato della sanità in Italia.

I dirigenti nella sanita’ – medici e non – sono piu’ anziani soprattutto tra gli uomini: il 60,4% dei dirigenti medici ha piu’ di 55 anni e il 38% supera i 60. L’eta’ media dei dipendenti a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Nazionale e’ pari a 52,3 anni per gli uomini e a 49,9 anni per le donne.

A partire dal 2009 gli occupati a tempo indeterminato si sono progressivamente ridotti. Nel 2018, se ne contano circa 44 mila in meno (da 694 mila a 650 mila), sottolinea l’Istituto di statistica.



La contrazione del personale stabile e’ stata del 5,4% tra i medici (inclusi odontoiatri e veterinari). Solo un quarto delle cessazioni e’ stato compensato dalla crescita del lavoro flessibile (+26%).



Al 31 dicembre 2018, sono occupati nella sanita’ pubblica circa 650 mila dipendenti a tempo indeterminato, un quinto del personale stabilmente assunto nella pubblica amministrazione.



La retribuzione lorda annua media pro capite nel comparto della sanita’ risulta di quasi 83 mila euro per i medici, di 73 mila euro per i dirigenti non medici e di 31 mila euro per il personale non dirigente.