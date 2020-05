Coronavirus, a Wuhan tornano in classe i ragazzi delle superiori

NESSUNA RIPRESA PER I BAMBINI PIU’ PICCOLI

Nessuna ripresa delle lezioni in vista, invece, per gli studenti dei cicli inferiori. Fonti di stampa internazionali ipotizzano che quest’anno la gran parte dei bambini con meno di dieci anni rischia di non tornare affatto a scuola. Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, nell’Hubei non sono stati accertati nuovi casi di Covid-19 da 32 giorni.