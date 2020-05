Tg Cinema, edizione del 6 maggio 2020

FRANCA VALERI RICEVERÀ IL DAVID SPECIALE 2020

Franca Valeri riceverà il David Speciale 2020 in occasione della 65esima edizione dei Premi David di Donatello. A dare l’annuncio è stata Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio direttivo. “Alla sua visionaria intelligenza, patrimonio del nostro Paese, siamo felici di assegnare il David Speciale del 65esimo anniversario. Grazie Signora Valeri”, ha dichiarato la Detassis. Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 8 maggio durante la cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta alle ore 21.25 su Rai 1 e condotta da Carlo Conti.

TAIKA WAITITI SARÀ REGISTA E CO-SCENEGGIATORE DI UN NUOVO FILM DI ‘STAR WARS’

Taika Waititi, vincitore del premio Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale per il film ‘Jojo Rabbit’ e alla regia dell’episodio finale della prima stagione di ‘The Mandalorian’ su Disney+, sarà il regista di un nuovo film di ‘Star Wars’, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche. Inoltre, Waititi scriverà la sceneggiatura della pellicola insieme a Krysty Wilson-Cairns, candidata all’Academy Award per ‘1917’ di Sam Mendes. La data di uscita del prossimo capitolo delle ‘guerre stellari’ non è ancora stata annunciata.

‘FAVOLACCE’, IL FILM DEI D’INNOCENZO ARRIVA ON DEMAND

‘Favolacce’ dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo debutta sulle principali piattaforme on demand l’11 maggio, distribuito da Vision Distribution. Una scelta inevitabile vista la chiusura delle sale cinematografiche, a causa dell’emergenza Coronavirus. Vincitori dell’Orso d’argento alla Miglior sceneggiatura per ‘Favolacce’ all’ultima edizione del Festival del Cinema di Berlino, i giovani registi raccontano una favola dark, ambientata nella periferia sud di Roma, sul rapporto malsano tra moglie e marito e tra genitori e figli adolescenti. Nel cast del film Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Ambra e Lino Musella.

‘IL DIRITTO DI OPPORSI’, IL FILM ARRIVA IN DIGITALE CON WARNER BROS.

‘Il diritto di opporsi’, con protagonisti Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson, a partire dal 14 maggio sarà disponibile per l’acquisto in digitale sulle principali piattaforme on demand, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Inoltre, dal 28 maggio sarà possibile noleggiare la pellicola. Il film si basa sulla vera storia del giovane avvocato Bryan Stevenson. Il racconto mostra la sua storica battaglia per la giustizia contro un sistema giudiziario dettato da un razzismo palese e sfacciato.