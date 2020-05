Coronavirus, in Germania la Bundesliga potrebbe ripartire entro maggio

ROMA – Il governo della Germania potrebbe autorizzare la ripresa della prima e della seconda divisione del campionato di calcio nazionale entro il mese di maggio, tuttavia la data esatta non e’ stata ancora specificata. Le partite si terranno pero’ senza pubblico. Stando ai media locali, la decisione verra’ presa con tutta probabilita’ oggi nel corso di una video conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i presidenti dei Land, gli stati federali della Germania. La scorsa settimana numerosi giocatori, allenatori e membri dello staff delle squadre di calcio sono stati sottoposti ai test per il Covid-19, nell’ambito di una serie di misure precauzionali in vista di una riapertura. La ripresa della cosiddetta Bundesliga, che era stata sospesa lo scorso 13 marzo insieme a tutte le attivita’ non essenziali nel Paese, fa parte di un piu’ ampio piano di riaperture che la Germania potrebbe avviare gia’ dalla prossima settimana.

