VIDEO | Maxi-incendio sull’Appennino bolognese da Pasqua, in fumo 40 ettari

BOLOGNA – Un vasto incendio è scoppiato nel giorno di Pasqua sull’Appennino bolognese, nel territorio di Alto Reno Terme, tra le località Biagioni e Pracchia, al confine con le province di Bologna e Pistoia. I Vigili del Fuoco sono impegnati dal pomeriggio di ieri per impedire il propagarsi delle fiamme e spegnere il rogo, e sono tuttora all’opera.

#Bologna, da ieri pomeriggio #incendio boschivo in loc. Biagioni, con il fronte di fiamme che ha raggiunto il territorio pistoiese: operazioni di spegnimento proseguite per tutta la notte, attualmente impegnate 7 squadre di #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione un elicottero e un… pic.twitter.com/VNqcApKmIz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 6, 2026

ATTIVATI TRE CANADAIR E UN ELICOTTERO

Sul posto sono intervenuti anche tre Canadair e un elicottero, essendo la zona d’intervento impervia e quindi difficilmente raggiungibile via terra. Impegnate anche sette squadre di Vigili del Fuoco con l’ausilio di 13 automezzi. L’area interessata dall’incendio è stimata in circa 40 ettari, con un fronte di fuoco attivo di circa un chilometro. Ancora da determinare l’origine del rogo e al momento sono aperte tutte le ipotesi.

IL SINDACO: “NON CI SONO PERSONE O CASE COINVOLTE”, IN CORSO ACCERTAMENTI SULLE CAUSE

“Voglio rassicurare tutti- dice il sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, anche lui sul posto- l’evento non ha coinvolto persone o abitazioni e sono in corso di accertamento le cause. Mi preme ringraziare prima di tutto le decine di Vigili del Fuoco, volontari ed effettivi, che da ieri sono al lavoro insieme alla Protezione civile per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza di tutta la valle. Grazie anche al personale del Comune al lavoro con me presso il COC e alla Pro Loco di Biagioni, che è stata aperta per garantire supporto a chi sta operando sul territorio”.