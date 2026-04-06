lunedì 6 Aprile 2026

Tragedia nel riminese, un dodicenne è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: è grave

Il giovane è stato tratto in salvo ma è rimasto diversi minuti sott'acqua. Indagano i carabinieri

Data pubblicazione: 6-4-2026 ore 12:06Ultimo aggiornamento: 6-4-2026 ore 12:07

ROMA – Una tragedia si consumata nella spa di un hotel nel riminese. Stando a quanto riporta il Corriere di Bologna, ieri mattina un bambino di 12 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia, è stato risucchiato da un bocchettone della piscina e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava giocando in piscina in un albergo di Pennabilli, quando è stato risucchiato da un bocchettone rimanendo diversi minuti sott’acqua. Appena i genitori si sono accorti di quanto stava succedendo, hanno provato a liberarlo insieme al personale della struttura, ma ci sarebbero riusciti solo quando l’impianto è stato spento.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha stabilizzato il 12enne per poi portarlo all’ospedale Infermi di Rimini. Le condizioni del giovani sono gravi. Sull’accaduto, ora indagano i Carabinieri di Novafeltria che hanno posto sotto sequestro l’albergo.

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