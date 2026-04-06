Carceri, il Pd: “Troppi abusi, Nordio invii gli ispettori a Opera”

ROMA – “In questi mesi abbiamo ricevuto più di una segnalazione che racconta di abusi e pestaggi ai danni dei detenuti nel carcere di Opera. Con una interrogazione abbiamo, a partire dalla denuncia di violenze e torture che avrebbero colpito diversi detenuti la notte della vigilia di natale, chiesto al ministro della Giustizia di fare luce su quell’episodio e di inviare una ispezione all’istituto milanese. A tutt’oggi ci vengono segnalati ulteriori episodi di violazione dei più elementari diritti delle persone recluse senza che ci sia stato alcun intervento e verifica della situazione. Per questo ci rivolgiamo a voi che istituzionalmente avete il delicato compito di tutelare i diritti dei detenuti, per accendere un faro sulla situazione del carcere di Opera a seguito delle denunce di questi mesi. Consideriamo la garanzia dei diritti dei detenuti un indice di civiltà per il nostro Paese ed è quindi fondamentale l’intervento di chi, come voi, ha il compito di garantirli. Certi della vostra attenzione e del vostro impegno vi salutiamo e auguriamo buon lavoro”. Così in una lettera aperta i parlamentari milanesi del Pd Franco Mirabelli e Silvia Roggiani in una lettera aperta che hanno inviato al garante nazionale per i diritti dei detenuti, a quello lombardo e a quello milanese.