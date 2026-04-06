Tg Sanità, l’edizione di lunedì 6 aprile 2026

EPATITE C, ISS: OLTRE 3 MLN PERSONE TESTATE IN ITALIA IN 5 ANNI

Con oltre 3 milioni di persone sottoposte a screening per l’epatite C e più di 19mila infezioni identificate in cinque anni l’Italia è sulla buona strada per eliminare l’Hcv entro il 2030, ma serve proseguire integrando le strategie già adottate. È emerso dal convegno dedicato alle alleanze per la lotta alle epatiti virali e alle malattie epatiche, promosso dal Centro nazionale per la Salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il ministero della Salute. “L’Italia- ha affermato Loreta Kondili, responsabile del monitoraggio nazionale dello screening Hcv- ha già dimostrato una leadership a livello europeo, con oltre 280mila pazienti trattati, il numero più elevato in Europa, confermando l’efficacia delle strategie adottate”.

AUTISMO, 10 MILIONI DI EURO PER RAFFORZARE RETE NAZIONALE SERVIZI

Dieci milioni di euro per rafforzare la rete nazionale dei servizi per l’autismo, potenziare la diagnosi precoce e rendere sempre più strutturato il progetto di vita delle persone autistiche. È l’obiettivo del nuovo Accordo di collaborazione tra ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, finanziato attraverso il Fondo Autismo 2025-2026. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo dello scorso 2 aprile, si rinnova così “l’impegno nazionale verso un modello di intervento sempre più integrato, basato sulla continuità assistenziale, sulla personalizzazione dei percorsi e sull’integrazione tra ambito sanitario, sociale e territoriale”, ha spiegato il presidente dell’Iss, Rocco Bellantone.

CDM APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL RIORDINO DEGLI IRCCS



Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo per il riordino degli Irccs. Il riordino punta a creare e sviluppare reti di ricerca di eccellenza, aperte anche a collaborazioni nazionali e internazionali, potenziare la ricerca clinica con nuove figure professionali dedicate e aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di ricerca. Per Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione e della Ricerca del ministero della Salute, si tratta di “un passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica”.

CITTÀ, CIBO, STILI DI VITA: COSÌ L’AMBIENTE IMPATTA SULL’INCIDENZA DEI TUMORI

Le città inquinate, i cibi ultraprocessati e gli stili di vita scorretti aumentano il rischio di tumori, con conseguenze sulla salute pubblica. Serve maggiore consapevolezza e azione a tutti i livelli, dalla politica ai cittadini. Se ne è parlato all’Università di Milano-Bicocca durante la presentazione del volume ‘L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico’, che raccoglie i contributi del convegno nazionale di Ail 2024, ‘Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita’. Nel testo trovano spazio gli interventi di più di 30 relatori che affrontano temi come l’impatto degli inquinanti atmosferici, delle plastiche e dei Pfas, l’alimentazione e la nutrizione, i cambiamenti climatici, l’inquinamento elettromagnetico, la prevenzione primaria, gli stili di vita sostenibili e il modello ‘One Health’.

PRESENTATE A MILANO LE EDIZIONI 2026 DI EXPOSANITÀ E COSMOFARMA

Sono state presentate a Milano le edizioni 2026 di Exposanità e Cosmofarma Exhibition. Exposanità, biennale dedicata al panorama sanitario e sociosanitario, si svolgerà a BolognaFiere dal 22 al 24 aprile. ‘Planning Solutions’ è il tema scelto: ci si concentrerà sul ruolo imprescindibile delle nuove tecnologie per la tenuta del Servizio sanitario nazionale e delle risorse umane. In programma oltre 200 convegni e workshop, 16 iniziative speciali e 5 saloni tematici, 350 le aziende previste. Cosmofarma Exhibition, evento annuale dedicato al mondo della farmacia, dell’health care e del beauty care, si svolgerà invece, sempre a BolognaFiere, dall’8 al 10 maggio. ‘Regeneration/NewGeneration’ è il suo focus: dal concetto di rigenerazione come atto di rinnovamento, al confronto tra generazioni di farmacisti, fino all’apporto delle nuove tecnologie, con l’obiettivo di affrontare le sfide della farmacia del futuro e di un settore di mercato che è uno dei più importanti in Italia. Il programma scientifico conta oltre 100 convegni e più di 300 relatori. Circa 400 le aziende presenti.