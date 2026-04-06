lunedì 6 Aprile 2026

L’oroscopo di lunedì 6 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 6-4-2026 ore 8:00Ultimo aggiornamento: 6-4-2026 ore 8:00

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Fai il primo passo in amore, potrai contare su una maggiore fortuna, le coppie sono più serene. Ottima la forma psicofisica che ti aiuta a risolvere una questione particolarmente delicata che si verifica oggi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Il tuo cuore è pieno di nuova passione, ti infatuerai di una persona che fino a poco tempo fa consideravi solo amica. Benefici nella vita familiare, toccata dall’affabilità che si sperimenta tra i conviventi.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

L’amore è in revisione. Ti senti più agitato e un po’ ansioso.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei molto agitato. Oggi c’è qualcosa che non va.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Dal lato emotivo va meglio, se una persona che ami si è allontanata puoi tentare un recupero. I contatti con le persone che ti ruotano attorno in ogni settore sono contraddistinti dalla gentilezza.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione alle spese eccessive, devi evitare di strapazzare il fisico. Non rimandare nulla a domani.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

L’amore può tornare protagonista e così le coppie che si vogliono bene sul serio possono persino pensare a convivere o a sposarsi. La forma fisica è buona e accompagna una condizione morale e psicologica oggi eccellente.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Finalmente un po’ di energia. Prospettive migliori per il futuro.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Puoi lottare con efficacia per sostenere le tue posizioni, ma dal punto di vista sentimentale qualcosa non va o c’è meno tempo per amare. Attenzione a non commettere gli stessi errori del passato.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La somma delle forze creative, razionali e volte al cambiamento, oggi ti sostiene. Incontri d’amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nei progetti in cui credi ci sai mettere sempre un pizzico di fantasia, che ritieni l’ingrediente indispensabile per dare un tocco diverso, proprio per mostrare di essere te stesso. L’amore può avere momenti sognanti. Organizza un prossimo week-end divertente, un sentimento torna protagonista.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non è facile mettere in ordine tutto quello che è saltato in aria, ecco perché ogni tanto anche tu perdi la pazienza. Giornata in cui devi cercare di ritrovare un po’ di serenità ma non è facile, scontri con l’ambiente.

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