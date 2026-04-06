Meteo, le previsioni di lunedì 6 aprile 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Lunedì di Pasquetta con l’alta pressione ibrida (Azzorre e subtropicale). La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento anche se al Centro-Nord potrebbero passare degli annuvolamenti un po’ più compatti, ma innocui. I venti soffieranno da direzioni diverse e debolmente, mari quasi calmi. Clima piuttosto mite su tutte le regioni.

NORD

L’alta pressione delle Azzorre comanda il tempo sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso al mattino, successivamente sereno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Clima a tratti caldo. Temperature: Valori massimi attesi tra i 15°C di Genova, 19°C di Venezia e Trieste e i 24-26°C delle altre città

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni domina l’anticiclone, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera stabile e un ampio soleggiamento. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità e dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente calmi. Temperature massime fino a 25°C sul Lazio, specie a Roma. Temperature: Valori massimi compresi tra i 18°C di Ancona e i 25°C di Roma

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione dalle caratteristiche subtropicali. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità, mari calmi, clima gradevole. Temperature: Valori massimi attesi tra i 17 e i 20 gradi su gran parte delle città