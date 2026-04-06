lunedì 6 Aprile 2026

Meteo, le previsioni di lunedì 6 aprile 2026

La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento

Data pubblicazione: 6-4-2026 ore 7:53Ultimo aggiornamento: 6-4-2026 ore 7:53

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Lunedì di Pasquetta con l’alta pressione ibrida (Azzorre e subtropicale). La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con un ampio soleggiamento anche se al Centro-Nord potrebbero passare degli annuvolamenti un po’ più compatti, ma innocui. I venti soffieranno da direzioni diverse e debolmente, mari quasi calmi. Clima piuttosto mite su tutte le regioni.

NORD

L’alta pressione delle Azzorre comanda il tempo sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso al mattino, successivamente sereno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi. Clima a tratti caldo. Temperature: Valori massimi attesi tra i 15°C di Genova, 19°C di Venezia e Trieste e i 24-26°C delle altre città

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni domina l’anticiclone, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera stabile e un ampio soleggiamento. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità e dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente calmi. Temperature massime fino a 25°C sul Lazio, specie a Roma. Temperature: Valori massimi compresi tra i 18°C di Ancona e i 25°C di Roma

SUD E SICILIA

Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione dalle caratteristiche subtropicali. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno e solo raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno con debole intensità, mari calmi, clima gradevole. Temperature: Valori massimi attesi tra i 17 e i 20 gradi su gran parte delle città

Leggi anche

A Montecarlo Sinner insegue il suo primo Masters 1000 ‘rosso’: “Sarebbe bello vincere qui”

di Redazione

Meteo, le previsioni di sabato 4 aprile 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»