Tg Cultura, edizione del 6 aprile 2023

IL FESTIVAL DEI DUE MONDI A SPOLETO DAL 23 GIUGNO AL 9 LUGLIO

Il Festival dei due mondi alza il sipario sulla sua 66esima edizione, in programma quest’anno dal 23 giugno al 9 luglio, e trasforma ancora una volta Spoleto nella città delle arti. Diretto da Monique Voute, per tre settimane il Festival porta in scena Musica, Opera, Danza, Teatro e Arte attraverso la creatività dei migliori artisti e delle migliori compagnie internazionali. Il rapporto tra l’uomo, la natura e le altri specie viventi sul pianeta attraversa tutto il programma, animato dalle due grandi orchestre dell’Accademia di Santa Cecilia e del Festival di Budapest e da grandi protagonisti come Silvia Costa e Laetitia Casta, Luca Marinelli, Silvio Orlando e Alessandro Baricco.

‘PICASSO E L’ANTICO’ AL MANN DI NAPOLI FINO AL 27 AGOSTO

Sono 43 i lavori di Picasso messi a confronto con le sculture Farnese e i dipinti da Pompei nella mostra ‘Picasso e l’antico’, inaugurata il 5 aprile e fino al 27 agosto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Promossa dal Mann per celebrare il cinquantenario della morte del genio spagnolo, la mostra ha l’intento di illustrare la profonda influenza di uno dei più grandi musei di arte classica sull’opera di uno dei più importanti artisti moderni. Allestita nelle sale della collezione Farnese, l’esposizione si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell’artista, allora non ancora solo ‘archeologico’, e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso.

AL MARTA DI TARANTO IL GRUPPO SCULTOREO ‘ORFEO E LE SIRENE’

Dopo cinquant’anni torna a Taranto il gruppo scultoreo di ‘Orfeo e le Sirene’, tre statue in terracotta a grandezza quasi naturale, con i frammenti dei riccioli delle loro capigliature, risalente al IV secolo avanti Cristo. Recuperate dai carabinieri Tutela patrimonio Culturale, Le opere sono collocate, in maniera definitiva, nel nuovo allestimento del Marta, il Museo archeologico di Taranto. Si tratta di un’opera di inestimabile valore frutto di uno scavo clandestino in un’area archeologica della zona avvenuto negli anni Settanta. Successivamente l’opera era stata esportata illecitamente negli Stati Uniti d’America. Le statue molto probabilmente appartenevano a un monumento funerario o a un santuario.

L’ANTITRUST INDAGA SU META, POSSIBILI ABUSI NEI CONFRONTI SIAE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti del colosso Meta per accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con Siae della stipula della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali. Secondo l’Antitrust, Meta potrebbe aver indebitamente interrotto le trattative per il rinnovo del contratto scaduto, eliminando i contenuti musicali tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social, e non avrebbe fornito alla società le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità. “Siamo pienamente soddisfatti”, ha commentato Salvatore Nastasi, presidente Siae.