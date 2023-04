Oroscopo del 6 Aprile

Luna Piena si manifesta il 6 aprile alle ore 4.34 a 16°7’ del Segno della Bilancia. Ci troviamo sull’Asse Lunare Ariete-Bilancia che rappresenta il tema delle relazioni e nello specifico “Io” (Ariete) e “L’Altro” (Bilancia). A maggior ragione se consideriamo che il Plenilunio è preceduto e susseguito da una Lunazione nel Segno dell’Ariete. Già due Lune Nuove nello Stesso Segno sono di per sé un evento eccezionale e in più il 20 Aprile la Luna Nuova in Ariete si manifesta come Eclissi solare e quindi…tanta roba!!

L’Asse Ariete-Bilancia evoca: l’esigenza di manifestare apertamente chi siamo; le caratteristiche del nostro vero Sé; le modalità con cui gestiamo il nostro potenziale relazionale nei confronti dell’Altro. Esprime altresì le necessità dell’Anima relative a: condivisione, Amore, scambio, comunicazione intima e profonda; ma anche le ferite dell’Ego relative al Bambino Interiore, alla paura di essere inadeguati, di essere respinti, non visti, scansati, umiliati, non amati, giudicati, feriti, abbandonati.

Se la Luna Piena è fase di rilascio e compimento, la contestuale congiunzione tra Sole, Giove e Chirone in Ariete è l’occasione una volta per tutte di manifestare nella relazione (Archetipo della Bilancia) ciò che realmente, spontaneamente, istintivamente siamo (Archetipo dell’Ariete) finalmente affrancati e guariti da tutto il bagaglio di ferite, paure, limiti mentali (congiunzione Sole, Giove, Chirone).

Cosa si può dunque manifestare durante il ciclo lunare di Aprile? Potremmo trovare il coraggio di: interrompere (Luna Piena) relazioni (Archetipo della Bilancia) che non sono più nelle nostre corde, che non vibrano più alla nostra frequenza; abbandonare dinamiche relazionali obsolete e non più funzionali. Perché non più funzionali o obsolete? Perché forse nel frattempo siamo cambiati noi… Potremmo porre in essere una azione (Archetipo dell’Ariete) che magari fino ad oggi non abbiamo avuto il coraggio di fare perché limitati dalle paure di cui sopra (Chirone) per intrecciare nuovi legami, aprirci a nuove persone, a cambiamenti relazionali. E’ l’invito a sperimentare e a metterci in gioco nelle relazioni come mai fatto fino ad adesso. Soltanto se metto da parte le vecchie ferite e mi metto in discussione posso toccare con mano una delle più grandi verità universali, ossia che siamo tutti connessi.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Tra oggi e domani riceverai delle buone notizie. Per qualche coppia più motivata è un periodo fertile, opportunità. Puoi fare ciò che vuoi, anzi, non rimandare nulla.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Il portafogli sarà un po’ affaticato, dovrai spendere qualcosa in più. L’importante è vivere senza complicazioni, non privarsi delle emozioni. Approcci favoriti.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Sarai simpatico, affascinante, seduttivo, ma devi giocare bene le tue carte. Qualcuno potrebbe perdonare una persona legata al passato. Successo in arrivo.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Ora tutto dipende da te. La giornata è interessante per quanto riguarda i rapporti affettivi.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto In arrivo sorprese piacevoli. Inviti inattesi e possibilità nuove per chi è rimasto solo da tempo.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Se devi fare delle scelte in amore questo è il periodo migliore. Buon momento per rafforzare rapporti sociali utili per il futuro.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Qualche tensione c’è perché stai cambiando vita oppure puoi portare avanti progetti, anche in modo diverso rispetto agli ultimi anni. Se stai facendo qualcosa che non ti piace, cambia musica!

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Amore un po’ nervoso, non abusare della pazienza del partner. Il problema è che uno dei due di recente ha avuto problemi di lavoro o di soldi e questo pesa. Attenzione con un Gemelli.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Nervosismo in agguato nel corso di questa giornata. Occorre ripartire con nuovi progetti… Confusione in amore.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Situazione che aiuta a chiarire molti rapporti. Fatti un bel regalo, è tanto che non te ne fai uno.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Oggi ti senti meno stressato. Una storia d’amore ora può diventare importante, ma anche chi vive relazioni extra sarà contento.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Un incontro potrebbe infastidirti. Alcuni conti non tornano: questo è il cruccio del momento.