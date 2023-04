Carbonara Day, è il giorno della pasta alla Carbonara: ecco perché

ROMA – È ricetta italiana più ricercata su Google, nonché uno dei piatti della cucina nostrana più conosciuti nel mondo. Il 6 aprile si festeggia il ‘Carbonara Day‘, il giorno dedicato alla pasta alla Carbonara. L’evento è stato ideato nel 2017 dall’I.p.o. (International Pasta Organization) e da AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta) per celebrare e discutere l’iconica ricetta.

LEGGI ANCHE: Macinatura lenta e 4.0, ecco la ricetta della mortadella sostenibile

LEGGI ANCHE: L’Ue detta regole sulla pizza napoletana: ecco quali resteranno fuori dai menù

IL CARBONARA DAY

La data scelta per il ‘Carbonara Day’ non è casuale. Il 6 aprile 2016, sul canale YouTube francese Demotivateur venne pubblicata una video ricetta disastrosa della Carbonara. Secondo il tutorial, per cucinare una buona carbonara bisogna mettere insieme una cipolla a pezzi, pancetta a tocchettini e farfalle Barilla in un’unica padella da scaldare con l’aggiunta di acqua. Il tutto poi condito con crema, pepe, parmigiano, erba cipollina e spezie varie. E per finire, il colpo di grazia: un uovo crudo sopra prima di servire in tavola…

Il video fece il giro del mondo, scatenando le ire del web a tal punto che, dopo la valanga di polemiche, i media francesi si ‘scusarono’ e il video venne rimosso. In risposta al ‘Carbonara Gate’, l’anno seguente fu lanciato il ‘Carbonara Day‘, che ogni 6 aprile celebra la vera pasta alla Carbonara italiana.

LEGGI ANCHE: Ucraina, con il caro bollette lievitano i prezzi di pasta e pane

LA PASTA ALLA CARBONARA

Diffusa nella zona di Roma e nel Lazio, la paternità della carbonara resta un mistero. La ricetta si basa su tre ingredienti fondamentali: uovo, guanciale e pecorino. Esistono moltissime varianti, come aggiunta di pepe o pancetta al posto del guanciale, o parmigiano al posto del pecorino. Si usa come condimento per la pasta lunga, in particolare gli spaghetti, ma sono ammessi anche alcuni tipi di pasta corta, come i rigatoni.