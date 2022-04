Calcio, all’asta la maglia di Maradona di Argentina-Inghilterra ’86: vale 4 milioni di euro

ROMA – La maglia dell’Argentina che Maradona indossava quando nella leggendaria partita contro l’Inghilterra ai Mondiali in Messico del 1986 sarà venduta per più di 4 milioni di euro. È la maglia della “Mano di Dio”, quella che Diego aveva addosso mentre scartava tutta la nazionale inglese per segnare il gol definito come il più bello della storia del calcio.

La possiede da 35 anni l’ex centrocampista inglese Steve Hodge: i due si scambiarono le maglie al termine di quei quarti di finale.

Hodge dice che la maglia di Maradona ha “un profondo significato culturale per il mondo del calcio, il popolo argentino e il popolo inglese. È stato un privilegio assoluto aver giocato contro uno dei più grandi e magnifici giocatori di calcio di tutti i tempi”.

LEGGI ANCHE: RECENSIONE ‘È STATA LA MANO DI DIO’ | Sorrentino: “A cinquant’anni il mio dolore diventa film”

Brahm Wachter, responsabile streetwear e collezionismo moderno di Sotheby’s, che mette all’asta la maglia, ha dichiarato che “la mano di Dio è davvero un momento singolare non solo nella storia dello sport, ma nella storia del ventesimo secolo. Un momento che va ben oltre il mondo del calcio, arrivato subito dopo il conflitto delle Falkland, e ha a sua volta ispirato libri, film e documentari. Maradona è ora ricordato come uno dei più grandi che abbia mai giocato al calcio e questa particolare partita è una parte fondamentale della sua eredità”.

Le offerte online saranno aperte dal 20 aprile al 4 maggio. La maglia sarà esposta al pubblico presso la galleria di Sotheby’s New Bond Street.