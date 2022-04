Trovato il cadavere del piccolo Sasha, la mamma: “Oggi la sua anima ha trovato pace”

ROMA – Il piccolo Sasha, 4 anni, è stato trovato morto. Finiscono così le speranze di trovare sano e salvo il bimbo ucraino, dopo che era scomparso mentre fuggiva con la nonna sotto ai bombardamenti nella regione di Kiev. Della donna era stato trovato il cadavere, di lui no: per questo, in tutta Europa, si erano diffusi gli appelli per rintracciarlo, poiché si credeva che potesse avere trovato riparo e accoglienza fuori dai confini ucraini. Non è stato così. A darne notizia la mamma, Anna Yakhno. “Oggi abbiamo trovato il corpo di Sasha. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto, che hanno aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le vostre preghiere e per la fede, vi ringrazio per il vostro sostegno. Grazie a te, mio figlio mi ha incontrato. Sasha, il nostro piccolo angelo è già in paradiso! Oggi la sua anima ha trovato pace“.