Foggia, operaio di 37 anni muore investito da un tir

Di Alba Di Palo

BARI – È stato riaperto al traffico il tratto dell’autostrada A14 compreso tra San Severo e Foggia, in direzione Bari, rimasto chiuso a causa di un incidente in cui è morto un operaio di 37 anni di Napoli, investito da un tir mentre stava lavorando. “Sul tratto al momento – fa sapere la società Autostrade per l’Italia – si circola su una sola corsia verso Bari e non si registrano disagi al traffico”.

La vittima, secondo quanto emerso finora, stava eseguendo lavori quando è stato travolto e ucciso da un tir. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 di notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e il personale del 118.