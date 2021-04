ROMA – Sono 7.767 i contagi per Covid in Italia, per 112.962 test tra molecolari e antigenici 421 i decessi. Il tasso di positività sale al 6,8% dal 4,25% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 10.680 su 250.933 tamponi, 296 i morti. Sono 3.743 le terapie intensive per Covid in Italia, 6 in più rispetto a ieri. Ammontano a 29.337 i ricoveri ordinari, 552 in più nelle ultime 24 ore.

