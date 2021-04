Tg Lazio, edizione del 6 aprile 2021

CONTROLLI NAS SU MEZZI PUBBLICI LAZIO, TROVATO COVID 30 VOLTE

Maniglie di apertura, pulsanti di chiamata della fermata, barre di sostegno e poggiatesta. Il Covid corre sui mezzi pubblici del Lazio. Il controlli dei Carabinieri del Nas e dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente hanno certificato la presenza del coronavirus su autobus e treni a Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Sono state 30 le positività accertate dai tamponi, immediate le sanificazioni straordinarie sui mezzi coinvolti.

VACCINO, OLTRE 18.600 DOSI SOMMINISTRATE A PASQUETTA NEL LAZIO

La campagna di vaccinazione contro il Covid nel Lazio non si è fermata durante le feste pasquali. Oltre 18.600 dosi sono state somministrate nella giornata di Pasquetta, pari al 20% del totale nazionale. Prosegue a ritmo serrato anche il lavoro del Centro vaccinale della Polizia di Stato a Roma, che dal 15 febbraio ha effettuato 10mila somministrazioni. Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto all’ospedale Spallanzani la seconda dose del vaccino.

DOMANI SARÀ RIATTIVATA LA ZTL A ROMA, PROTESTE DEI COMMERCIANTI

Da domani verranno riattivati a Roma i varchi della zona a traffico limitato, sia di giorno che di notte nel Centro storico, nel Tridente e nei quartieri di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Il Campidoglio ha motivato la decisione con la scadenza del dpcm dello scorso 15 marzo ma la misura è contestata dai commercianti che domani protesteranno a Montecitorio per chiedere più sostegni per le imprese, credito, interventi sulla fiscalità e la programmazione della riapertura delle attività in sicurezza.

ROMA, DA SABATO “SPACCIO ARTE” NELLE PIAZZE DELL’ILLEGALITÀ

Il teatro, la musica e le tradizioni romane per contrastare la criminalità e la droga nelle periferie della Capitale. Sabato partirà “Spaccio Arte”, il progetto artistico promosso dal Campidoglio articolato in 16 appuntamenti che termineranno il 27 giugno. Da San Basilio a Corviale, Primavalle, Spinaceto, Ostia, Romanina, La Rustica e Tor Bella Monaca, attraverso un open bus saranno messi in scena stornelli, performance di cabaret e lettura di poesie. “Con Spaccio Arte- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- siamo vicini ai cittadini onesti che vogliono riappropriarsi dei loro quartieri e tornare a viverli in sicurezza”.