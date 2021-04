A Trieste colpo di coda dell’inverno: neve e vento di Bora

TRIESTE – Colpo di coda dell’inverno a Trieste, che questa mattina si è ritrovata imbiancata. I fiocchi sono scesi sull’altopiano carsico, con qualche breve precipitazione nevosa anche nel centro cittadino. Temperature in picchiata per l’arrivo di un marcato fronte freddo dal nord Europa, come anticipato nei giorni scorsi dall’Osmer, l’osservatorio meteorologico regionale, e anche dalla Protezione Civile che aveva diramato l’allerta meteo. Cittadini quindi avvertiti e pronti allo scenario invernale, che avrà breve durata, con valori sotto lo zero sulle alture della città oggi, in risalita già da domani.

Sulla costa, al momento, soffiano gelide raffiche di bora, che nel pomeriggio potrebbero intensificarsi, superando i 100 chilometri all’ora. Il rischio è la formazione di ghiaccio al suolo, in particolare nelle zone dove questa mattina è caduta la neve. Comune di Trieste e Polizia Locale, attraverso i canali social, invitano le persone a prestare attenzione soprattutto alla guida, considerando la possibilità di tratti scivolosi. Gli esperti dell’Osmer prevedono un miglioramento dalla mattinata di domani.

