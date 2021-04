Cingolani boccia il ponte sullo Stretto: “Infrastrutture in Sicilia e Calabria prioritarie”

ROMA – Il ponte sullo Stretto di Messina “personalmente mi lascia da tempo molto perplesso, più che perplesso confuso”. In sostanza “penserei intanto a potenziare le infrastrutture fondamentali“, perché “mi sembra altrettanto importante dare infrastrutture fondamentali a Sicilia e Calabria che sono al momento più carenti di altre regioni”. Lo dice il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital.

Oltretutto, “c’è oggettivamente una situazione di sismicità abbastanza critica, e può essere un problema importante dal punto di vista della sicurezza e della complessità tecnologica”, prosegue Cingolani, quindi “in questo momento aspetterei, ma non ho approfondito l’idea”.

SIRACUSANO (FI): CINGOLANI SBAGLIA, E’ OPERA FONDAMENTALE

“Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sbaglia a liquidare con poche parole e senza aver approfondito tutti i dossier disponibili, per sua stessa ammissione, il tema della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Anche da questa affrettata presa di posizione emerge come sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria esista ormai una sorta di pregiudizio ideologico assai difficile da superare”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

“Forza Italia- aggiunge Siracusano- ribadisce la necessità di inserire l’opera nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenendo nei tavoli europei la necessità di una deroga al vincolo temporale, ovvero finanziando con il Recovery Fund le opere infrastrutturali terrestri e completando l’attraversamento dello Stretto con i Fondi di sviluppo e coesione, e con quelli strutturali. Gli ostacoli materiali non sono assolutamente insormontabili, auspichiamo che non lo siano neanche quelli culturali di chi deve compiere le scelte di governo. Il Ponte rappresenta una priorità fondamentale per il Sud e per il suo sviluppo economico”.

BONELLI-VERDI: BENE CINGOLANI, ORA PARERE NEGATIVO DEFINITIVO

“Ha fatto bene il ministro Cingolani a esprimere perplessità sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina ed in particolare con la motivazione legata alla sismicità dell’area e auspico che i dubbi si trasformino in una decisone negativa formale“. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli.

“La Sicilia, la Calabria e le regioni del sud hanno bisogno di treni per i pendolari, acquedotti, depuratori, di interventi contro il dissesto idrogeologico, di costruire distretti distretti industriali legati all’innovazione tecnologica e alla conversione ecologica che potrebbero realizzare decine di migliaia di posti di lavoro. Per dare un’idea delle priorità del nostro paese- continua l’esponente dei Verdi- con i 10 miliardi che servirebbero per costruire il ponte sullo stretto di Messina si potrebbero realizzare 750 km di rete attrezzata per tram e filobus rivoluzionando la mobilità delle aree urbane delle nostre città”.

“Il ministro Cingolani a questo punto, insieme al suo collega Giovannini, arrivino ad una decisione formale definitiva negativa che chiuda la vicenda ponte non solo relativamente al suo inserimento, impossibile, nel PNRR ma anche sull’uso dei fondi ordinari dello Stato per finanziarie questa inutile opera che ad oggi ha sperperato quasi 1 miliardo di euro di fondi pubblici tra fantasiosi studi, consulenze e progettazioni”, conclude Bonelli.