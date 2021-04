Scuola, stop riapertura da sindaci Irpinia e Casertano

NAPOLI – Domani tornano tra i banchi gli studenti fino alla prima media di tutta Italia, compresi i campani nonostante la regione sia ancora in zona rossa. Ma molti sindaci hanno già deciso di firmare ordinanze per prorogare lo stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. In provincia di Caserta, le attività didattiche in presenza sono sospese a Parete (fino al 9 aprile) e ad Alife (fino al 21 aprile). Scuole chiuse anche a Santa Maria la Carità (Napoli) e in altri comuni della provincia di Avellino come Serino, Avella, Santa Lucia di Serino e Montemiletto.

Ordinanze di sospensione della didattica in presenza sono state firmate nelle ultime ore anche dai sindaci di Sarno, Cava de Tirreni, Postiglione e Montesano sulla Marcellana, comuni della provincia di Salerno, e di Portico di Caserta, Villa Literno e Trentola Ducenta in provincia di Caserta. Nel Sannio scuole chiuse a Durazzano, Morcone, Airola, San Marco dei Cavoti, Castelpagano e Pannarano. Proroga della Dad anche a Montecalvo Irpino (Avellino). Si dovrebbe tornare in aula regolarmente da domani, nelle scuole fino alla prima media, in tutti i cinque capoluoghi della Campania.