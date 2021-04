Letta incontra Renzi: convergenza su Draghi, divisi su M5s e Conte

ROMA – Questa mattina si e tenuto il faccia a faccia tra Matteo Renzi e Enrico Letta, che ha avuto luogo nella sede dell’Arel, l’Agenzia di studi fondata da Andreatta. A quanto si apprende Letta e Renzi hanno trovato piena convergenza sul sostegno al governo Draghi e sulla priorità di riservare al contrasto alla pandemia, in primis alla campagna vaccinale. Non collimano le posizioni invece sull’alleanza con il M5s a guida Conte. Per Matteo Renzi non può essere considerata un’alleanza imprescindibile, ma va invece verificata sul piano programmatico e politico. Il segretario del Pd considera l’intesa tra il centrosinistra e il M5s determinante per battere il centrodestra alle prossime elezioni politiche