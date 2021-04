Vaccino, New York apre le prenotazioni ai residenti dai 16 anni

ROMA – A partire da oggi i cittadini residenti nello Stato di New York che abbiano compiuto 16 anni possono mettersi in lista per ricevere il vaccino anti-Covid. I ragazzi di 16 e 17 anni potranno essere vaccinati solo con il siero Pfizer-BioNTech, poichè si tratta dell’unico farmaco autorizzato per gli under 18.

I minorenni che vorranno essere vaccinati dovranno inoltre presentare il consenso dei propri genitori, tranne i 16enni e i 17enni sposati o genitori a loro volta. È quanto si legge sul quotidiano britannico ‘The Guardian‘.