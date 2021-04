Scuola, Sasso: “Introdurre educazione motoria nella primaria”

ROMA – “La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, istituita dalle Nazioni Unite nella data che coincide con l’inaugurazione dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna, rappresenta un’occasione preziosa per riproporre un tema spesso colpevolmente trascurato: la necessità di introdurre l’educazione motoria fin dalla scuola primaria. E di farlo affidando la cura dei nostri bambini a docenti specializzati, quindi in possesso di un percorso formativo tale da poter garantire un’offerta didattica di livello adeguato. Su questo fronte l’Italia sconta un pesante ritardo rispetto agli altri grandi Paesi dell’Unione Europea: è ora di porvi rimedio”. Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione.



“Fenomeni come l’eccessiva sedentarietà o le problematiche legate ad errori nella postura sono sempre più frequenti nella nostra società e, per quanto riguarda i giovanissimi, sono stati ulteriormente aggravati dai lunghi periodi di chiusure e didattica a distanza causati dalla pandemia. Ci vuole dunque una risposta strutturale da parte del mondo della scuola, anche in considerazione del fatto che l’educazione motoria è in grado di incidere in modo virtuoso sullo studio, sulla socialità, sull’autodisciplina degli studenti. L’impegno svolto quotidianamente dagli insegnanti delle scuole primarie è lodevole, ma ha bisogno di un supporto da parte di specialisti della materia. È intenzione mia e della Lega lavorare a fondo e con rapidità affinché venga recuperata l’iniziativa normativa avviata dall’ex ministro Marco Bussetti con il disegno di legge 992, successivamente messo da parte per questioni di bilancio. Su questo tema – conclude Sasso – so di poter contare sulla grande sensibilità dell’attuale ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ed è mia intenzione confrontarmi quanto prima anche con il sottosegretario allo Sport della Presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali”.